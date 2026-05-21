Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Schaufensterscheiben mit Pflastersteinen eingeworfen: Couragierte Zeugen stellen Vandalen vor Burgerrestaurant

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Für einiges Aufsehen und einen hohen Sachschaden von über 10.000 Euro hat am gestrigen Mittwochabend ein Vandale in der Kurt-Schumacher-Straße in Kassel gesorgt. Der 40-jährige Mann hatte um 18:50 Uhr mit Pflastersteinen die 2,5 x 4 Meter große Schaufensterscheibe eines Cafés eingeschlagen. Anschließend lief er weiter und zerstörte auf gleiche Art und Weise die Scheiben eines Friseursalons, eines Bistros und eines Burgerrestaurants. Zum Glück wurden die in den Lokalen anwesenden Gäste nicht verletzt, allerdings landete ein Pflasterstein sogar auf dem Teller eines Besuchers. Mehrere couragierte Passanten und Gäste griffen schließlich ein und setzten der blinden Zerstörungswut des 40-Jährigen ein Ende, indem sie den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei gemeinsam festhielten. Gegenüber den Polizisten äußerte der in einer Flüchtlingseinrichtung im Landkreis Kassel lebende Festgenommene, dass er noch weiteren Schaden anrichten wolle. Da der in das Polizeigewahrsam gebrachte 40-Jährige einen zunehmend verwirrten Eindruck machte, wurde er anschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Er muss sich nun wegen vierfacher Sachbeschädigung verantworten.

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