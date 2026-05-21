Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Nächtliche Einbrüche in drei Kitas: Zeugen in Nordstadt und Fasanenhof gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Nord und -Fasanenhof:

Eine böse Überraschung erlebten am heutigen Donnerstagmorgen die Erzieherinnen von drei Kindertagesstätten in der Kasseler Nordstadt und dem Stadtteil Fasanenhof. Vermutlich ein und dieselben Täter waren im Laufe der Nacht in die Einrichtungen eingebrochen und gingen dabei nahezu leer aus. Dafür richteten sie an Türen, Fenstern und Schränken Schäden in Höhe von mehreren Tausend Euro an. Die Kasseler Kripo sucht nach Zeugen, die Verdächtiges im Bereich der Kitas beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die zur Spurensicherung und Anzeigenaufnahme eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, waren die Täter in allen drei Fällen durchweg brachial vorgegangen. In der Kita in der Unteren Königsstraße, nahe dem Holländischen Platz, schlugen die Einbrecher eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt. Nach bisherigen Erkenntnissen machten sie dort keine Beute. Ebenfalls leer gingen die Täter offenbar in der Hildebrandstraße aus, wo sie einen Gullideckel nutzten, um ein Fenster zu zerstören und in das Gebäude einzusteigen. Die dritte Tat ereignete sich nur rund einen Kilometer entfernt vom zweiten Tatort in der Grillparzerstraße. Dort durchsuchten die Täter sämtliche Räume des Kindergartens nach Wertsachen und versuchten sogar, die Tür zur angrenzenden Kirche aufzuhebeln. Dies misslang jedoch. Mit einem erbeuteten Lautsprecher traten die Einbrecher letztlich die Flucht an.

Wann genau in der Nacht sich die heute gegen 7 Uhr festgestellten Einbrüche ereigneten, ist bislang nicht bekannt. Zeugenhinweise werden unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen.

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