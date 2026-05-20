Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Einbrecher steigen in Bowlinghalle ein und brechen Tresor auf: Zeugen in Kasseler Südstadt gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Die für Einbrüche zuständigen Ermittler der Kriminalpolizei Kassel suchen Zeugen eines Einbruchs in eine Bowlinghalle in der Nacht auf den heutigen Mittwoch in der Kasseler Südstadt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen 2:20 und 3:00 Uhr in der Bosestraße, nahe der Ludwig-Mond-Straße. Zwei maskierte Täter öffneten in dieser Zeit gewaltsam ein Rolltor und hebelten dann die dahinterliegende Eingangstür auf. Im Gebäudeinneren flexten sie schließlich einen Tresor in einem Büroraum auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld in noch unbekannter Höhe. Schließlich flüchteten die Täter durch die zuvor aufgebrochene Eingangstür zurück auf die Bosestraße, wo sich ihre Spur verliert.

Zeugen, die in der Nacht zum heutigen Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bowlinghalle gesehen haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

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