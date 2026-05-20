Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Grundlos Notbremse von Straßenbahn gezogen: Betrunkener Randalierer wehrt sich gegen Festnahme

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein betrunkener Randalierer hat am gestrigen Dienstagabend in der Kasseler Innenstadt für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der 25-Jährige aus Kassel hatte gegen 20 Uhr in der Oberen Königsstraße während der Fahrt mutmaßlich völlig grundlos die Notbremse in einer Straßenbahn gezogen. Als die Tram nahe dem Rathaus zum Stehen kam und sich die Türen öffneten, stieg er aus und schlug gegen den Außenspiegel der Straßenbahn, der dadurch zerstört wurde, bevor er gemeinsam mit zwei Freunden die Flucht ergriff. Eine Streife des Polizeireviers Mitte entdeckte das beschriebene Trio bereits wenige Augenblicke später in der Fünffensterstraße. Der deutlich unter Alkoholeinfluss stehende 25-Jährige zeigte sich von Beginn an äußerst aggressiv und aufbrausend, verweigerte die Angabe seiner Personalien und bedrohte die Beamten verbal. Ein Atemalkoholtest bei dem Tatverdächtigen, der sich gegen seine Festnahme wehrte und sich dabei selbst eine leichte Verletzung zuzog, ergab später 2,4 Promille. Anhand des Abgleichs seiner Fingerabdrücke im polizeilichen System konnte der bereits hinreichend polizeibekannten Mann schließlich zweifelsfrei identifiziert werden. Er muss sich nun wegen Missbrauchs von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln, Sachbeschädigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung verantworten.

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