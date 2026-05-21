Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Nach rabiatem Handtaschenraub im Vorderen Westen: Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos des Täters

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Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie unsere am 23.12.2025, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6185212 veröffentlichte Pressemitteilung und die beigefügte Fotocollage, auf der der Täter zu sehen ist).

Kassel-Vorderer Westen:

Mit der Veröffentlichung von Fotos des Täters aus einer Überwachungskameras erhoffen sich die Ermittler der Kasseler Kripo Hinweise auf einen bislang unbekannten Täter zu erhalten, der am 22. Dezember 2025 einen rabiaten Handtaschenraub in der Murhardstraße in Kassel begangen hat. Das Opfer, eine 59-Jährige Frau, wurde bei dem Überfall einige Meter mitgeschleift und verletzt. Da die umfangreichen Ermittlungen bislang leider nicht zur Identifizierung des Täters führen konnten, ordnete eine Richterin nun die Öffentlichkeitsfahndung an.

Die Tat in der Murhardstraße hatte sich an dem Montag gegen 14 Uhr ereignet. Zuvor war die 59-Jährige Frau stadtauswärts auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs, wobei ihr der spätere Täter bereits einige Zeit mit geringem Abstand gefolgt war. In Höhe des Waschsalons stieß er sie schließlich von hinten zu Boden und riss am Gurt ihrer geschulterten Handtasche, wodurch die 59-Jährige mehrere Meter mitgeschleift wurde. Durch laute Rufe des Opfers auf den Überfall aufmerksam gewordene Passanten eilten sofort zur Hilfe, während der Täter mit der gewaltsam entrissenen Handtasche die Flucht ergriff. Ein Zeuge verfolgte den Räuber noch, verlor ihn aber in der Goethestraße aus den Augen. Der Täter, der kurz vor dem Raub bei der Verfolgung des Opfers von einer Kamera erfasst worden war, kann wie folgt beschrieben werden:

30 bis 35 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, schmächtige Statur, blasse Hautfarbe, braune schüttere Haare, Vollbart, osteuropäisches Erscheinungsbild, trug eine schwarze Steppjacke mit Kapuze, einen hellen Pullover sowie eine schwarze Jeans.

Zeugen, die den Ermittlern der Kasseler Kripo Hinweise auf die Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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