Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Unangenehmer Geruch in Schulbus: Technischer Defekt führte mutmaßlich zu Unwohlsein

Hofgeismar und Bad Karlshafen (ots)

Hofgeismar/ Bad Karlshafen (Landkreis Kassel):

Am heutigen Donnerstag wurde die Polizeistation Hofgeismar gegen 11:40 Uhr darüber informiert, dass in einem Schulbus, der am frühen Morgen gegen 7:00 Uhr von Hofgeismar-Hümme nach Bad Karlshafen fuhr, mehrere Schüler über einen verdächtigen, unangenehmen Geruch und Unwohlsein klagten. In der Folge sollen mehrere Kinder und Jugendliche sogar ausgestiegen sein. Im weiteren Verlauf des Tages sollen mehrere Schüler über Übelkeit geklagt haben. Die Polizei hat daraufhin umgehend eine erste Überprüfung des inzwischen aus dem Verkehr gezogenen Busses durch die Kasseler Feuerwehr veranlasst, die ergab, dass offenbar durch einen technischen Defekt unbemerkt Batteriesäure ausgelaufen war, was mutmaßlich zu dem Geruch geführt hatte. Zur genauen Untersuchung des Fahrzeugs ist nun auch ein Gutachter mit in die Ermittlungen eingebunden. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde eine Jugendliche vorsorglich zur Untersuchung und Beobachtung in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Wie viele Schüler sich in dem Bus aufgehalten haben und ob neben der Jugendlichen weitere Schüler verletzt wurden, ist bislang noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell