Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Folgemeldung zum unangenehmen Geruch in Schulbus: 18 Schüler wurden mit Beschwerden behandelt

Hofgeismar und Bad Karlshafen (ots)

Hofgeismar/ Bad Karlshafen (Landkreis Kassel):

Nachdem die Polizei am gestrigen Donnerstag über einen verdächtigen, unangenehmen Geruch in einem Schulbus, der zu Unwohlsein bei mehreren Schülern geführt hatte, informiert wurde, liegen inzwischen neue Erkenntnisse vor: Insgesamt 18 Schüler, die sich am gestrigen Morgen gegen 7 Uhr in dem betreffenden Bus von Hofgeismar-Hümme nach Bad Karlshafen aufgehalten hatten, wurden gemeinsam mit ihren Eltern in Krankenhäusern in Höxter und Kassel wegen Beschwerden wie Übelkeit, Schwindel und Kopfschmerzen vorstellig. Ein Großteil der Schüler im Alter zwischen 10 und 15 Jahren wurde zur Beobachtung über Nacht im Krankenhaus aufgenommen, wobei alle Schüler inzwischen wieder nach Hause entlassen worden sind. Nach derzeitigem Sachstand wurde kein Schüler schwerer verletzt. Die vorläufige Begutachtung des Fahrzeugs ergab, dass offenbar durch einen technischen Defekt unbemerkt Batteriesäure ausgetreten war, was mutmaßlich durch die Freisetzung von Dämpfen zu dem Geruch im Innenraum des Busses geführt hatte. Das endgültige Fahrzeuggutachten steht derzeit noch aus. Die Polizeistation Hofgeismar hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

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