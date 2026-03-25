Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Fretterode: Angriff auf Journalisten

Erfurt (ots)

Am Mittwochabend kam es zu einem Angriff durch einen 56-jährigen (m/d) sowie einen 22-jährigen (m/d) Tatverdächtigen zum Nachteil von drei Journalisten in der Ortslage Fretterode. Bei dem Angriff soll neben körperlicher Gewalt möglicherweise Reizstoff eingesetzt worden sein. Die geschädigten Journalisten informierten unmittelbar nach der Tathandlung und aus sicherer Entfernung zu den Tatverdächtigen die Polizei. Alle drei Geschädigten wurden im Krankenhaus behandelt und gelten als leicht verletzt. Die Polizei ist mit mehreren Beamten der Schutz- und Kriminalpolizei sowie der Bereitschaftspolizei vor Ort im Einsatz. Die beiden Tatverdächtigen konnten auf Grund der schnell eingeleiteten Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen gestellt und festgenommen werden. Zu den genauen Hintergründen der Tat, einschließlich einer möglichen politischen Tatmotivation, sowie der Verwendung von Reizstoffen kann derzeit noch keine valide Aussage getroffen werden. Aktuell wird wegen eines Körperverletzungsdeliktes ermittelt. Ein Pressesprecher der Polizei sowie der Bereitschaftsstaatsanwalt sind vor Ort. Es wird nachberichtet. Medienvertreter werden gebeten, sich an den Pressesprecher der Landespolizeiinspektion Nordhausen vor Ort zu wenden, welcher unter der Rufnummer 03631/961503 erreicht werden kann.

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