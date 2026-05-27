Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl hochwertiger Technik von Dach eines ehemaligen Klinikgebäudes - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.05.2026:

Homberg/Efze

Unbekannte Täter haben am Sonntag, gegen 23:00 Uhr, hochwertige technische Geräte vom Dach des ehemaligen Klinikgebäudes in der Melsunger Straße in Homberg entwendet.

Die Geräte waren dort im Zusammenhang mit Arbeiten an dem Gebäude angebracht. Nachdem am Sonntagabend gegen 23:10 Uhr eine technische Meldung eingegangen war, wurde zunächst von einer Störung ausgegangen. Bei einer Überprüfung am Dienstag, 26.05.2026, wurde jedoch festgestellt, dass mehrere Gegenstände entwendet worden waren.

Gestohlen wurden zwei Kamerasysteme, vier Solarpaneelen, zwei Generatoren sowie eine Kabeltrommel. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 6.000, - Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Sonntagabend im Bereich des Klinikums in der Melsunger Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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