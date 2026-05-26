Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannter versucht Versorgungskasten auf Wohnmobilstellplatz aufzubrechen - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.05.2026:

Fritzlar

Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Sonntagmorgen (24.05.2026) versucht, einen Versorgungskasten im Bereich des Wohnmobilstellplatzes am Grauen Turm aufzubrechen.

Gegen 04:45 Uhr meldeten sich mehrere Zeugen bei der Polizeistation Fritzlar. Ein Anrufer hatte zuvor dumpfe Schlaggeräusche aus Richtung des Grauen Turms wahrgenommen. Ein weiterer Zeuge teile mit, dass sich auf dem Wohnmobilstellplatz eine Person an dem dortigen Versorgungskasten zu schaffen mache.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte der Unbekannte, den Kasten, in dem sich unter anderem technische Einrichtungen sowie ein Geldbehältnis für die Nutzung des Stellplatzes befinden, gewaltsam mit einem Hebelwerkzeug zu öffnen. Nach ersten Ermittlungen dürfte es dem Täter offenbar darauf angekommen sein, an das darin befindliche Bargeld zu gelangen. Der Aufbruchsversuch misslang jedoch offenbar, nachdem der Täter möglicherweise durch Zeugen gestört worden war. Anschließend flüchtete er durch den Torbogen in Richtung Altstadt.

Der Tatverdächtige wird als männlich, etwa 190 Zentimeter groß und circa 30 Jahre alt beschrieben. Er soll olivgrüne Kleidung getragen haben und mit einer schwarzen Kappe und einen schwarzen Rucksack unterwegs gewesen sein. Sein Gesicht war teilweise durch ein Dreieckstuch verdeckt.

Streifen der Polizeistation in Fritzlar suchten unmittelbar im Nahbereich nach dem Tatverdächtigen, konnten ihn jedoch nicht mehr antreffen.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300,- Euro geschätzt. Die Polizei in Fritzlar bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 05622-99660 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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