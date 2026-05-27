Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Sporthalle in Röhrenfurth - Spinde aufgebrochen und Soundanlage gestohlen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.05.2026:

Melsungen

Unbekannte Täter sind in die Sporthalle in der Vierbuchenstraße in Melsungen-Röhrenfurth eingebrochen. Der genaue Tatzeitraum ist derzeit noch unbekannt. Entdeckt wurde der Einbruch am Dienstag, 26.05.2026, gegen 08:35 Uhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zur Halle. Im Inneren versuchten sie, in weitere verschlossene Räumlichkeiten einzubrechen. Zudem hebelten sie mehrere Spinde auf und entwendeten daraus unter anderem Sportbekleidung sowie eine Soundanlage.

Der entstandene Sachschaden wird auf 1000,- Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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