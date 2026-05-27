Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Hotel - Getränkekasse offenbar Ziel der Täter

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.05.2026:

Homberg/Efze

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch, 27.05.2026, zwischen 03:30 Uhr und 03:55 Uhr, in ein Hotel in der Ziegenhainer Straße in Homberg eingebrochen.

Eine Zeugin meldete sich gegen 03:55 Uhr bei der Polizeistation Homberg und gab an, verdächtige, laute Geräusche wahrgenommen zu haben, die auf einen möglichen Einbruch hindeuteten. Mehrere Streifen begaben sich umgehend zum Einsatzort.

Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass sich die unbekannten Täter auf bislang ungeklärte Weise Zugang zum Eingangsbereich des Hotels verschafft haben. Im Inneren beschädigten sie mehrere Einrichtungsgegenstände. Zudem entfernten sie gewaltsam eine in der Wand verankerte Getränkekasse und entwendeten diese offenbar vollständig. Angaben zum genauen Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei in Homberg bittet Zeugen, die in den frühen Morgenstunden im Bereich des Hotels in der Ziegenhainer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 05681/7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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