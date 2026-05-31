Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort / Zeugenaufruf

Am Samstag, 30. Mai 2026, zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße Am Alten Hafen in 26169 Friesoythe zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich Ein- oder Ausparken einen geparkten VW Golf Sportsvan in der Farbe schwarz, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93390 entgegen.

Saterland, OT Strücklingen-Bollingen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag, 30. Mai 2026, gegen 20:50 Uhr, kam es auf der Wittensander Straße in Höhe der Auffahrt zur B72 in 26683 Saterland, Ortsteil Strücklingen-Bollingen, zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger PKW-Fahrer aus Dinklage beabsichtigte von der Wittensander Str. aus Fahrtrichtung Bollingen kommend nach links auf die Auffahrt zur Bundesstraße 72 (Fahrtrichtung Cloppenburg) abzubiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden PKW einer 39-jährigen Fahrerin aus Barßel. Bei dem Verkehrsunfall wurde ein 19-Jähriger aus Barßel im PKW der 39-Jährigen leicht verletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgestellt. Der Gesamtsachaden wurde bislang auf ca. 18.000 Euro geschätzt.

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