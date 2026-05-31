Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Zusammenstoß zwischen Pedelec und PKW

Am Samstag, den 30.05.2026, beabsichtigte ein 41-jähriger PKW-Führer aus Cloppenburg gegen 22:11 Uhr von einem Grundstück auf die Osterstraße aufzubiegen. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden 33-jähriger Pedelec-Fahrer aus Cloppenburg. Bei dem Zusammenstoß wurde der Pedelec-Fahrer leicht verletzt. Lindern - Trunkenheitsfahrt Am Samstag, 30.05.2026, gegen 21.14 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Mann aus Lindern mit einem Pkw die Lastruper Straße in Lindern. Bei einer Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 1,41%o. Daraufhin wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Des weiteren wurde der Führerschein beschlagnahmt.

Garrel- Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Rollerfahrer

Am Samstag, 30.05.2026, gegen 08:55 Uhr befuhr eine 47-jähriger Mann aus Garrel mit seinem Pkw samt Anhänger den Beverbrucher Damm in Garrel. In Höhe der Unfallstelle wollte er nach links in ein Grundstück einbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 69-jähriger Rollerfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde dieser schwer verletzt und einem Krankenhaus in Oldenburg zugeführt.

Garrel- Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Samstag, 30.05.2026 gegen 09:25 Uhr befuhr ein 74-jähriger Mann aus Bösel die Straße Hinterm Forde und beabsichtigte dort die Nikolausdorfer Straße in Garrel mit seinem Pkw zu überqueren. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden 44-jähriger Pkw-Führer. Beim Zusammenstoß wurde der 44.-jährige leicht verletzt und dem Krankenhaus Cloppenburg zugeführt. Bei dem Unfall wurde durch herumfliegende Fahrzeugteile ein weiterer Pkw beschädigt. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Lindern - Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, 30.05.2026, gegen 21.14 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Mann aus Lindern mit einem Pkw die Lastruper Straße in Lindern. Bei einer Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 1,41%o. Daraufhin wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Des weiteren wurde der Führerschein beschlagnahmt.

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