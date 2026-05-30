Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen des PK Friesoythe für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, den 29.05.2026, gegen 15:07 Uhr befuhr eine 43-jährige Frau aus Barßel die Mühleneschstraße und beabsichtigte auf die Lange Straße nach links abzubiegen. Hierbei übersah sie den von links kommenden PKW eines 77-Jährigen aus Barßel, welcher die Lange Straße in Richtung Friesoythe befuhr. Infolge des Zusammenstoßes wurde der 77-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

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