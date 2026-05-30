Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen des Polizeikommissariats Vechta vom 29.05.2026 bis 30.05.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Am Freitag, den 29.05.2026, um 21:50 Uhr, wird ein 16-jähriger E-Scooter Fahrer auf der Langfördener Straße in Goldenstedt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein Drogentest lieferte ein positives Ergebnis hinsichtlich THC. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am 30.05.2026 wurde um 04:18 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Südring in Lohne gemeldet. Durch zunächst unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde u. a. eine Lichtzeichenanlage beschädigt. Im weiteren Verlauf kam es zu einer weiteren Meldung, im Rahmen dessen der Verursacher zu der Verkehrsunfallflucht festgestellt werden konnte. Hierbei handelt es sich um einen 39 - jährigen Lohner, der deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Entsprechend wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen zu dem geschilderten Sachverhalt werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lohne in Verbindung unter 04442-808460 zu setzten.

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