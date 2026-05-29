Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Plastikbrett schmorrt auf Herdplatte

Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg wurde am gestrigen Donnerstag, den 28.05.2026, gegen 22:30 Uhr in die Wilke-Steding-Straße alarmiert. In einer Wohnung schmorrte ein Plastikbrett auf einer Herdplatte. Die Wohnung wurde stark verraucht, die Küche trug einen Brandschaden davon. Personen wurden nicht verletzt.

Cloppenburg - Unnötig Lärm verursacht / Betriebserlaubnis von PKW erloschen

Am Donnerstag, den 28.05.2026, wurde gegen 21:40 Uhr ein 40-jähriger PKW-Führer aus Cloppenburg im Bereich der Fritz-Reuter-Straße kontrolliert. Zuvor war dieser den Beamten aufgefallen, da er mit dem getunten und hochmotorisierten PKW unnötig Lärm im Bereich der Sevelter Straße / Fritz-Reuter-Straße verursacht hatte. Er beschleunigte unnötigerweise stark und provozierte Fehlzündungen der Abgasanlage. Beim Anfahren an einer Kreuzung ließ er zudem die Reifen durchdrehen. Dies führte zu der Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens. Darüber hinaus stellte sich im Rahmen der Kontrolle heraus, dass der PKW eine unzulässige Rad-Reifenkombination in Verbindung mit einer nicht abgenommenen bzw. eingetragenen Tieferlegung aufwies. Zudem waren nicht eingetragene seitliche Spoiler am PKW verbaut, die Rückleuchten waren verbotenerweise abgedunkelt. Im Ergebnis führte dies zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und einem gesonderten Ordnungswidrigkeitenverfahren. Der Fahrzeugführer hat nun die Auflage, die Umbauten bei einer Prüforganisation ordnungsgemäß technisch abnehmen zu lassen oder den PKW in den ursprünglichen Zustand zurückzusetzen. Bis dahin ist es ihm untersagt, den PKW im öffentlichen Verkehrsraum zu führen.

Cloppenburg - Pedelec-Fahrerin übersehen / Verkehrsunfall

Am Donnerstag, den 28.05.2026, befuhr eine 46-jährige PKW-Führerin aus Cloppenburg gegen 08:50 Uhr die Anemonenstraße in Fahrtrichtung Löninger Straße. Im Einmündungsbereich beabsichtigte sie, nach rechts auf die Löninger Straße abzubiegen, übersah hierbei jedoch eine von links kommende 70-jährige Frau aus Cloppenburg auf einem Pedelec. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge verletzte sich die 70-Jährige leicht. Sie wurde einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

Cloppenburg - Zusammenstoß zwischen E-Scooter und PKW

Am Donnerstag, den 28.05.2026, beabsichtigte eine 26-jährige PKW-Führerin aus Löningen gegen 09:30 Uhr von der Kirchhofstraße in die Bergstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie eine entgegenkommende 38-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Cloppenburg, die die Kreuzung aus Richtung Stadtmitte kommend passierte. Bei dem Zusammenstoß wurde die E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 28.05.2026, kam es zwischen 17:05 Uhr und 18:05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios an der Albert-Einstein-Straße in Cloppenburg. Hiernach beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit der Fahrertür seines PKWs einen geparkten PKW BMW. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04471/18600 entgegen.

Molbergen - Kind verletzt sich bei Unfall mit E-Scooter schwer

Am Donnerstag, den 28.05.2026, befuhr ein 13-jähriger Junge aus Molbergen gegen 16:50 Uhr den Radweg der Lange Straße in Fahrtrichtung Molbergen. Im Verlauf kam er aus unbekannter Ursache alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde einem Krankenhaus zugeführt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ersichtlich, dass der E-Scooter bauartbedingt in der Lage war, eine Höchstgeschwindigkeit von 42 km/h zu erreichen. Der E-Scooter wurde per richterlicher Anordnung beschlagnahmt. Neben der Tatsache, dass das Kind einen E-Scooter weder grundsätzlich hätte führen dürfen, darüber hinaus aber auch keine notwendige Fahrerlaubnis hätte vorweisen können, wurde gegen den Erziehungsberechtigen ebenfalls ein Verfahren wegen des Zulassens einer Fahrt ohne Führerschein eingeleitet.

Molbergen - Folgeunfall mit drei beteiligten PKW

Am Donnerstag, den 28.05.2026, kam es aufgrund des zuvor genannten Verkehrsunfalls (Kind bei E-Scooter-Unfall schwer verletzt) gegen 16:55 Uhr zu einem Folgeunfall mit drei beteiligten PKW auf der Lange Straße. Ein Transporter-Fahrer (sowie zwei Mitfahrer / weitere Informationen liegen aktuell nicht vor) befuhr die Lange Straße in Fahrtrichtung Peheim und musste aufgrund des genannten Verkehrsunfalls verkehrsbedingt halten. Dies übersah eine nachfolgende 18-jährige PKW-Führerin aus Verden (sowie Mitfahrerin, 13 J., Bremen) und fuhr auf. Wiederum eine nachfolgende 19-jährige PKW-Führerin aus Werlte erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr ebenfalls auf. Die zwei Mitfahrer im Transporter sowie das 13-jährige Kind aus Bremen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12500,- EUR. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme musste die Lange Straße für ca. 1,5 Stunden gesperrt werden.

Essen (Oldb) - Trunkenheit im Verkehr

Am Donnerstag, den 28.05.2026, wurde ein 57-jähriger PKW-Führer aus Essen (Oldb) gegen 22:40 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen einer Atemalkoholkontrolle wurde ein Wert von 2,26 Promille ersichtlich. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Lindern - Auffahrunfall fordert zwei Leichtverletzte

Am Donnerstag, den 28.05.2026, befuhr ein 45-jähriger PKW-Führer aus Molbergen gegen 08:00 Uhr die Mroczaer Straße in Fahrtrichtung Vreeser Straße. Kurz vor der Einmündung übersah er den vor ihm haltenden PKW einer 41-jährigen Frau aus Lindern und fuhr auf. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Personen leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca.10000,- EUR.

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