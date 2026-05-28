Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Taschendiebstahl in Verbrauchermarkt

Am Mittwoch, den 27.05.2026, entwendeten unbekannte Täter gegen 12:00 Uhr eine Geldbörse aus einer in einem Einkaufswagen abgelegten Tasche in einem Verbrauchermarkt an der Quakenbrücker Straße. Der betroffenen 86-jährigen Frau aus Dinklage wurden neben persönlichen Dokumenten das Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage unter 04443/9774921 entgegen.

Lohne - Schwerer Verkehrsunfall

Am Mittwoch, den 27.05.2026, kam es gegen 10:25 Uhr auf der Steinfelder Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 25-jähriger Mofa-Fahrer aus Lohne die Steinfelder Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Eine 34-jährige PKW-Führerin aus Cloppenburg befuhr die Straße in entgegengesetzter Richtung und beabsichtigte im Verlauf nach links in die Straße Am Hövel abzubiegen. Hierbei übersah sie den Mofa-Fahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 25-Jährige wurde schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt.

Vechta - PKW entglast

Im Zeitraum von Freitag, den 22.05.2026 (18:00 Uhr) bis Montag, den 25.05.2026 (18:00 Uhr), zerstörten unbekannte Täter sämtliche Scheiben eines PKW VW auf einem Parkplatz am Bomhofer Weg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Sonntag, den 24.05.2026 (19:00 Uhr), bis Montag, den 25.05.2026 (08:00 Uhr), befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Grundstück an der Oldenburger Straße und beschädigte hierbei die Grundstücksbegrenzung. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 27.05.2026, in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 13:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten VW Golf auf einem Parkplatz an der Vechtaer Marsch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Montag, den 25.05.2026 (00:00 Uhr) bis Dienstag, den 26.05.2026 (17:00 Uhr) beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Rangieren auf einem frei zugänglichen Hof an der Straße Am Tiefen Weg vermutlich mit dem Heck eine dortige Garage. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999260 entgegen.

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