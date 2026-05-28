Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Berauscht im Straßenverkehr unterwegs

Am Mittwoch, den 27.05.2026, wurde gegen 12:05 Uhr ein 32-jähriger PKW-Führer aus Lengerich auf der Markenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich im Rahmen eines Vortests heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von THC stand. In der Folge wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

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