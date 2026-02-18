PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: B402 - Lkw-Fahrer leicht verletzt

B402 (ots)

Am Dienstag, 17. Februar 2026, kam es gegen 20:47 Uhr auf der B402 bei Meppen zu einem Verkehrsunfall.

Ein 54-jähriger Fahrer eines Lkw befuhr die Bundesstraße aus Richtung der Niederlande kommend in Richtung Meppen. Nach bisherigen Erkenntnissen kreuzte plötzlich ein Reh von links die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Fahrer nach rechts aus und geriet mit dem Fahrzeug in einen Graben. Zu einer Kollision mit dem Tier kam es nicht. Das Reh rannte unverletzt davon.

Der 54-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Lkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.600 Euro.

Die Bergung des Lkw dauert voraussichtlich bis in die Mittagsstunden des 18. Februar an. Es kann zu Verkehrsbehinderungen (einseitig gesperrt) kommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 07:07

    POL-EL: Meppen - Verkehrsunfall - Zwei Personen leicht verletzt

    Meppen (ots) - Am Dienstag, 17. Februar 2026, kam es gegen 16:25 Uhr auf der Essener Straße in Meppen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 27-jährige Fahrerin mit einem VW Arteon die Essener Straße aus Richtung "Am Rögelberg" in Fahrtrichtung eines dort ansässigen Unternehmens. Zeitgleich beabsichtigte eine 20-jährige Fahrerin mit einem Audi ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 07:07

    POL-EL: Osterwald - Verkehrsunfall - Fahrerin bleibt unverletzt

    Osterwald (ots) - Am Dienstag, 17. Februar 2026, kam es gegen 14:20 Uhr auf der Straße Alte Piccardie in Osterwald zu einem Verkehrsunfall. Eine 32-jährige Fahrerin eines Mercedes der E-Klasse befuhr die Alte Piccardie aus Richtung Nordhorn kommend in Fahrtrichtung Georgsdorf. Im Einmündungsbereich zur Füchtenfelder Straße beabsichtigte sie, nach rechts abzubiegen. Aufgrund einer unabhängigen medizinischen Ursache ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 14:32

    POL-EL: Laar - Polizei sucht Zeugen nach mutmaßlichem Betrugsfall

    Laar (ots) - Am 7. Dezember 2025 kam es in der Hauptstraße in Laar zu einem mutmaßlichen Betrugsfall im Zusammenhang mit einer Cateringbestellung. Eine bislang unbekannte Frau beauftragte ein örtliches Gastronomieunternehmen telefonisch mit der Lieferung von Kaffee, Kuchen, Fingerfood sowie weiterem Zubehör und Dekoration für eine Feierlichkeit. Die Lieferung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren