Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: B402 - Lkw-Fahrer leicht verletzt

B402 (ots)

Am Dienstag, 17. Februar 2026, kam es gegen 20:47 Uhr auf der B402 bei Meppen zu einem Verkehrsunfall.

Ein 54-jähriger Fahrer eines Lkw befuhr die Bundesstraße aus Richtung der Niederlande kommend in Richtung Meppen. Nach bisherigen Erkenntnissen kreuzte plötzlich ein Reh von links die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Fahrer nach rechts aus und geriet mit dem Fahrzeug in einen Graben. Zu einer Kollision mit dem Tier kam es nicht. Das Reh rannte unverletzt davon.

Der 54-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Lkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.600 Euro.

Die Bergung des Lkw dauert voraussichtlich bis in die Mittagsstunden des 18. Februar an. Es kann zu Verkehrsbehinderungen (einseitig gesperrt) kommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell