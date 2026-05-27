PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Im Zeitraum von Samstag, den 23.05.2026 (08:30 Uhr) bis Dienstag, den 26.05.2026 (19:30 Uhr), versuchten unbekannte Täter gewaltsam ein Fenster und eine Tür eines Einfamilienhauses am Bussardweg zu öffnen. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb es beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Friesoythe - Nicht angepasste Geschwindigkeit und Alkohol führen zu Unfall

Am Dienstag, den 26.05.2026, befuhr ein 19-jähriger PKW-Führer aus Friesoythe gegen 22:05 Uhr die Meeschenstraße in Fahrtrichtung Oldenburger Ring. In Höhe der Einmündung Mückenkamp fuhr der Friesoyther vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit geradeaus weiter in ein Feld und kam dort zum Stillstand. Zuvor kam es im genannten Bereich zur Kollision mit einer Abfalltonne. Beim Fahrzeugführer wurde eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt (0,47 Promille) und eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 27.05.2026 – 15:11

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Erneuter Fall von "Reinigungs-Ritual" per Geschirrhandtuch - Hoher Geldbetrag erbeutet / Zeugenaufruf Am Samstag, den 23.05.2026, wurde erneut ein hoher Geldbetrag im Rahmen einer ritualisierten Betrugshandlung erbeutet. Am gestrigen Dienstag, den 27.05.2026, wurde der Sachverhalt vom vergangenen Samstag angezeigt. Hiernach ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 14:38

    POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Vermisste 76-jährige Frau aufgefunden / Einstellung der Öffentlichkeitsfahndung Die vermisste 76-jährige Frau aus Lohne wurde am Dienstagnachmittag gegen 14:20 Uhr wohlbehalten aufgefunden. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wurde die vermisste Person in einem Waldstück süd-westlich der Diepholzer Straße / Bundesstraße 214 ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 10:51

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Perfider Trickdiebstahl Am Montag, den 25.05.2026, wurde eine 81-jährige Vechtaerin im Bereich der Bremer Straße - Höhe Hausnummer 27 - gegen 10:45 Uhr von zwei unbekannten Tätern aus einem Fahrzeug heraus angesprochen. Die beiden Personen erkundigten sich unter einem Vorwand nach dem Weg zum Krankenhaus. Als die Vechtaerin an das Fahrzeug herantrat, wurde ihre Hand als ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren