Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Im Zeitraum von Samstag, den 23.05.2026 (08:30 Uhr) bis Dienstag, den 26.05.2026 (19:30 Uhr), versuchten unbekannte Täter gewaltsam ein Fenster und eine Tür eines Einfamilienhauses am Bussardweg zu öffnen. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb es beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Friesoythe - Nicht angepasste Geschwindigkeit und Alkohol führen zu Unfall

Am Dienstag, den 26.05.2026, befuhr ein 19-jähriger PKW-Führer aus Friesoythe gegen 22:05 Uhr die Meeschenstraße in Fahrtrichtung Oldenburger Ring. In Höhe der Einmündung Mückenkamp fuhr der Friesoyther vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit geradeaus weiter in ein Feld und kam dort zum Stillstand. Zuvor kam es im genannten Bereich zur Kollision mit einer Abfalltonne. Beim Fahrzeugführer wurde eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt (0,47 Promille) und eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

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