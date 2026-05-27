Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Erneuter Fall von "Reinigungs-Ritual" per Geschirrhandtuch - Hoher Geldbetrag erbeutet / Zeugenaufruf

Am Samstag, den 23.05.2026, wurde erneut ein hoher Geldbetrag im Rahmen einer ritualisierten Betrugshandlung erbeutet. Am gestrigen Dienstag, den 27.05.2026, wurde der Sachverhalt vom vergangenen Samstag angezeigt. Hiernach wurde eine 64-jährige Frau aus Werlte beim Einkaufen in der Cloppenburger Innenstadt durch eine russischsprachige Frau angesprochen. Ihr wurde in einem langen Gespräch zwischen 10:00 Uhr und 11:00 auf einer Sitzbank in Höhe eines Eiscafés in der Lange Straße / "Obere Lange Straße" suggeriert, dass das Reinigen von Bargeld positive Effekte habe. Während des Gesprächs stieß eine zweite weibliche Person "zufällig" hinzu und bekräftigte die Effekte einer Reinigung im Rahmen eines lebensnahen Sachverhalts. Die Werlterin wurde sodann dazu gebracht, mit einer der unbekannten Täterinnen zurück nach Werlte zu fahren, um einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag von zu Hause abzuholen. Im Anschluss fuhr man wieder zurück auf den Marktplatz nach Cloppenburg. Dort traf man sich gegen 13:00 Uhr in der Parkanlage zwischen Roter Schule und Landkreis-Gebäude mit der zweiten Täterin wieder und führte das reinigende Ritual durch. Dazu wurde das Geld in ein Geschirrhandtuch gewickelt. Im Rahmen einer Täuschungshandlung wurde das Geld aus dem Handtuch entnommen. Das nunmehr leere Handtuch wurde der Geschädigten ausgehändigt mit dem Hinweis, dieses erst nach einiger Zeit wieder zu öffnen. Nach zwei Tagen bekam die Werlterin ein ungutes Gefühl, sodass das Fehlen des Geldes festgestellt wurde.

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta bittet um Hinweise: Wer hat das Gespräch der drei Frauen zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr auf einer Sitzbank in der Langen Straße (Höhe Eiscafé) beobachtet? Wurde die Situation im Bereich zwischen Roter Schule und Landkreis-Gebäude gegen 13:00 Uhr beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Lindern - Diebstahl eines Anhängers

Im Zeitraum von Montag, den 25.05.2026 (20:30 Uhr) bis Dienstag, den 26.05.2026 (08:00 Uhr), entwendeten unbekannte Täter einen Anhänger mit Kippfunktion von einem Grundstück an der Straße "Zum schwarzen Vehn". Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lindern unter 05957/967790 entgegen.

Lindern - Tageswohnungseinbruch

Am Dienstag, den 26.05.2026, verschafften sich unbekannte Täter zwischen 07:00 Uhr und 18:00 Uhr über eine rückwärtige Terrassentür gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus am Hempenkamp. In den Räumlichkeiten wurde nach Diebesgut Ausschau gehalten. Ob Diebesgut erlangt werden konnte ist derzeit unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lindern unter 04471/18600 entgegen.

Essen (Oldb) - Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Am Dienstag, den 26.05.2026, befuhr eine 22-jährige PKW-Führerin aus Essen (Oldb) gegen 11:00 Uhr die Straße Auf der Hardt in Fahrtrichtung Ahauser Straße. Hier missachtete sie aktuellen Erkenntnissen nach die Vorfahrt einer 33-jährigen PKW-Führerin aus Essen (Oldb), die von der Lilienstraße in die Straße Auf der Hardt abbiegen wollte. Infolge des Unfalls wurden die beiden Essenerinnen leicht verletzt. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000,- EUR.

Lastrup - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Dienstag, den 26.05.2026, befuhr ein 37-jähriger LKW-Fahrer aus Essen (Oldb) gegen 14:15 Uhr die Straße zur Kleinbahn und beabsichtigte an der Einmündung Linderner Straße nach rechts in Fahrtrichtung Lastrup abzubiegen. Hierbei übersah er den PKW einer 59-jährigen Frau aus Jemgum, die die Linderner Straße aus Richtung Lindern kommend befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Beteiligte leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000,- EUR.

Löningen - Motorradfahrer schwer verletzt - PKW flüchtig

Am Dienstag, den 26.05.2026, kam es gegen 19:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Hemmelter Straße / Ecke Drift. Nach bisherigem Ermittlungstand befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem PKW-Anhänger-Gespann die Hemmelter Straße in Fahrtrichtung Lastrup. Ein nachfolgender 43-jähriger Motorradfahrer aus Werlte setzte im Verlauf zum Überholen des Gespanns an. Der PKW bog in diesem Moment unvermittelt nach links in die Straße "Drift" ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen, in dessen Verlauf der Werlter schwer verletzt wurde. Der PKW-Führer setzte seine Fahrt unerlaubt fort, obwohl er einen Schaden an der linken Vorderseite des PKWs davongetragen haben muss. Bei dem PKW könnte es sich ersten Erkenntnissen nach um eine Mercedes M-Klasse oder einen Kombi gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

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