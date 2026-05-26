Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Lenkstange vom E-Scooter gelöst - Jugendlicher schwer verletzt

Am Montag, den 25.05.2026, befuhr ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Oldenburg die Kantinenstraße in Fahrtrichtung Kanalstraße. Gegen 16:15 Uhr löste sich ersten Erkenntnissen nach die Lenkstange des E-Scooters aus der Verankerung. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

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