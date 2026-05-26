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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Lenkstange vom E-Scooter gelöst - Jugendlicher schwer verletzt

Am Montag, den 25.05.2026, befuhr ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Oldenburg die Kantinenstraße in Fahrtrichtung Kanalstraße. Gegen 16:15 Uhr löste sich ersten Erkenntnissen nach die Lenkstange des E-Scooters aus der Verankerung. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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