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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung für den Nordkreis, 25.05.2026 PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Pressemitteilung PK Friesoythe für den Nordkreis, 25.05.2026

Trunkenheit im Verkehr Bösel

Ein 41-jähriger aus Bösel wurde mit einem Pkw durch Polizeibeamte des PK Friesoythe in der Eschstraße in Bösel angehalten und kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle konnten die eingesetzten Polizeibeamten Atemalkoholgeruch i sowie eine deutliche Alkoholisierung des Besch. feststellen. Eine Atemalkoholprobe konnte vor Ort nicht durchgeführt werden. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Weiterhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
PK Friesoythe
Telefon: 04491-9339115
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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