Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich Cloppenburg und Löningen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl eines E-Scooters Am Samstag, 23.05.2026, in der Zeit von 19:15 Uhr bis 22:15 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen E-Scooter, der in Cloppenburg in der Sevelter Straße abgestellt wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Garrel - Geschwindigkeitsmessgerät beschädigt Am Freitag, 22.05.2026, um 20:16 Uhr, beschädigte eine 23-jährige Frau aus Garrel das Geschwindigkeitsmessgerät des Landkreises Cloppenburg. Dieses war für Geschwindigkeitsmessungen in Garrel in der Beverbrucher Straße aufgestellt worden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW

Am Samstag, 23.05.2026, in der Zeit von 02:54 Uhr bis 02:59 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter einen PKW, der in Cloppenburg in der Borkumstraße abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr (Drogeneinfluss) Am Sonntag, 24.05.2026, um 01:30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Mann aus dem Saterland mit seinem PKW in Cloppenburg die Emsteker Straße, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel (Drogen) stand. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 21.05.2026, gegen 16:25 Uhr, beschädigte ein 23-jähriger Mann aus Diepholz beim Rangieren mit seinem PKW auf einem Parkplatz in Cloppenburg an der Molberger Straße den ordnungsgemäß abgestellten PKW eines 58-jährigen Grönheimers und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als unfallbeteiligter Fahrzeugführer nachzukommen. Der Verursacher konnte ermittelt werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzte Fahrradfahrerin Am Freitag, 22.05.2026, gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Mann aus Lähden mit seinem PKW in Löningen die Elberger Straße stadteinwärts und beabsichtigte nach rechts auf ein Firmengelände einzubiegen. Hierbei übersah er ein 12-jähriges Mädchen aus Löningen, die mit ihrem Fahrrad den Fahrradweg in gleicher Richtung befuhr, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die Fahrradfahrerin stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Sie wurde durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand kein Sachschaden, am Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 22.05.2026, um 09:01 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Cloppenburg den Porscheweg und beschädigte eine Straßenlaterne. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Cloppenburg - Breslauer Straße

Am Freitag, 22.05.2026, um 17:30 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Cloppenburg in der Breslauer Straße beim Rückwärtsfahren aus einer Hofeinfahrt den am Straßenrand ordnungsgemäß abgestellten PKW einer 76-jährigen Frau aus Cloppenburg. Nachdem der Fahrzeugführer sich den Schaden angeschaut hat, entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 23.05.2026, in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- bzw. Ausparken in Cloppenburg in der Soestenstraße auf einem Parkplatz den PKW eines 36-jährigen Mannes aus Großenkneten und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

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