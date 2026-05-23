Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 22/23.05.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta, Beleidigung -Zeugenaufruf-

Am Freitag, dem 22.05.2026 gegen 17:54 Uhr, parkte aufgrund eines anderweitigen Einsatzes ein ziviler Funkstreifenwagen auf der Fahrbahn der Großen Straße in Vechta. Nachdem sich die Beamten zurück im Fahrzeug befanden, fuhr ein 79-jähriger Mann aus Damme mit seinem Pkw an dem zivilen Funkstreifenwagen vorbei, hupte und zeigte den Beamten daraufhin den Mittelfinger. Da sich der Vorfall in der Innenstadt ereignete, wurde die Tathandlung von mehreren Personen wahrgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta unter 04441/9430 zu melden.

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