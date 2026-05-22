Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Tageswohnungseinbruch / Tatverdächtiger festgenommen / Polizeibeamten verletzt

Am Donnerstag, den 21.05.2026, brach ein zunächst unbekannter Täter zwischen 15:08 Uhr und 15:31 Uhr in ein Wohnhaus an der Willy-Brandt-Straße in Visbek ein. Dazu schlug er eine Fensterscheibe ein und durchsuchte sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut. Er entwendete ersten Erkenntnissen nach Schmuck, Alkohol, Fahrzeugschlüssel und ein Messer. Im Zeitraum von 15:50 Uhr bis 16:00 Uhr versuchte die gleiche Person mit einem Brechwerkzeug die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße Schillmühle zu öffnen. Als der Bewohner zu diesem Zeitpunkt nach Hause kam und den Umstand bemerkte, ließ die Person von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Bei den genannten Sachverhalten wurde ein weißer Sprinter als mögliches Tatfahrzeug beschrieben und den Beamten das Kennzeichen übermittelt. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung mit einer Vielzahl an Einsatzkräften wurde der Transporter auf der Hauptstraße in Langförden angetroffen und zum Anhalten bewegt. Der Fahrzeugführer versuchte nach dem Aussteigen zu flüchten, konnte durch die Beamten aber festgenommen werden. Der nunmehr 26-jährige Beschuldigte ohne bekannten Wohnsitz leistete im Rahmen der Festnahme erheblichen Widerstand und verletzte dabei einen 29-jährigen Polizeibeamten und eine 20-jährige Polizeianwärterin. Nach Kontaktaufnahme mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg und Anordnung des Amtsgerichtes Oldenburg wurde der Beschuldigte vorläufig festgenommen. Zudem wurde der Transporter durchsucht. Hierbei konnte Diebesgut aufgefunden werden. Da der Beschuldigte alkoholisiert war, wurde zudem eine Blutprobenentnahme angeordnet. Am Freitag, den 22.05.2026, wird er nach Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einem Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt.

Lohne - Mehrere Schockanrufe schlagen fehl

Am Mittwoch, den 20.05.2026, wurden mehrere Personen im Bereich Lohne im Rahmen sogenannter Schockanrufe kontaktiert. Hierbei täuschte ein vermeintlicher Kriminalbeamter vor, dass es im Nahbereich der Personen zu einer Einbruchserie gekommen sei. Zur Sicherung etwaiger Vermögenswerte würde demnächst ein Polizeibeamter vorbeikommen und Bargeld sowie Schmuck an sich nehmen. In bisher drei bekannten Fällen bemerkten die potentiellen Opfer den Täuschungsversuch und legten auf. Danach kontaktierten sie die richtige Polizei. Diese Sachverhalte zeigen deutlich auf, wie auf derartige Sachverhalte richtig reagiert wird. Weitere Informationen zu dieser Betrugsmasche können auf www.polizei-beratung.de. erlangt werden.

Vechta - Scheibe von PKW eingeschlagen

Am Donnerstag, den 21.05.2026, schlug ein unbekannter Täter zwischen 10:00 Uhr und 11:40 Uhr die Scheibe eines Seat Ibiza auf einem Parkplatz am Füchteler Wald ein. Ersten Erkenntnissen nach wurde kein Diebesgut erlangt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Bakum - Tiere fallen von Schweinetransporter

Am Donnerstag, den 21.05.2026, befuhr ein 31-jähriger Löninger gegen 07:20 Uhr mit einem Tiertransporter die Von-Galen-Straße in Bakum. Aufgrund einer nicht ordnungsgemäß verschlossenen Ladeklappe verlor das Fahrzeuggespann mindestens zehn Ferkel, sodass diese auf die Straße fielen und zum Teil verendeten. Ein Teil der Tiere lief in ein nahegelegenes Wohngebiet, diese konnten jedoch wieder eingefangen werden. Die Von-Galen-Straße musste zwecks Sachverhaltsaufnahme teilweise gesperrt werden. Gegen den Löninger wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Tiergesundheitsgesetz eingeleitet.

Goldenstedt - Pedelecs übersehen - Zwei Personen verletzt

Am Mittwoch, den 20.05.2026, beabsichtigte eine 41-jährige PKW-Führerin aus Goldenstedt gegen 16:20 Uhr vom Albert-Schweitzer-Weg kommend auf die Vechtaer Straße aufzufahren. Hierbei übersah sie bisherigen Erkenntnissen nach zwei von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte Pedelec-Fahrer auf dem Radweg. Bei dem Zusammenstoß stürzten ein 79-jähriger Mann aus Vechta und eine 77-jährige Frau aus Vechta. Der Vechtaer wurde leicht, die 77-Jährige schwer verletzt. Beide wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Damme - Alleinbeteiligt in Graben gefahren

Am Donnerstag, den 21.05.2026, befuhr ein 20-jähriger PKW-Führer aus Damme gegen 18:00 Uhr die Dielinger Straße und kam im Verlauf in einer Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch das Gegenlenken verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam schlussendlich linksseitig in einem Straßengraben zum Stillstand. Der 20-Jährige wurde infolge des Unfalls leicht verletzt, am PKW entstand Totalschaden.

Vechta - Trecker überschlägt sich / Hoher Sachschaden

Am Donnerstag, den 21.05.2026, befuhr ein 60-jähriger Cappelner gegen 23:15 Uhr mit einem landwirtschaftlichen Gespann (Trecker+Anhänger) die Holtruper Straße in Fahrtrichtung Visbeker Damm und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Anhänger kippte in der Folge in einen Straßengraben, der Trecker überschlug sich. Der Fahrzeugführer konnte sich unverletzt befreien. An der Fahrzeugkombination entstand ein Schaden in Höhe von ca. 175000,- EUR. Die Holtruper Straße musste zwischen Holtrup und dem Abzweig nach Kurzes Bruch wegen der Bergungsarbeiten bis ca. 05:00 Uhr voll gesperrt werden.

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