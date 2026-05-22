Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Räuberischer Diebstahl in Verbrauchermarkt

Am Donnerstag, den 21.05.2026, bemerkte der Ladendetektiv eines Verbrauchermarktes an der Hauptstraße gegen 16:15 Uhr einen Ladendiebstahl. Während ein 18-jähriger Mann aus Garrel seine Waren bezahlte beabsichtigte der 19-jähriger Begleiter aus Garrel den Kassenbereich zu passieren, ohne die zuvor eingesteckten Waren zu bezahlen. Der Ladendetektiv und ein weiterer Mitarbeiter sprachen die beiden Garreler beim Verlassen des Marktes auf den beobachteten Umstand an. Zunächst einsichtig folgten sie den Mitarbeitern zwecks Sachverhaltsaufnahme in ein Büro. Kurz davor dreht der 19-Jährige um und trat die Flucht an. Ein 47-jähriger Mitarbeiter hielt den Mann fest, stürzte dabei allerdings zu Boden und verletzte sich leicht. Der Detektiv konnte den Flüchtigen stellen und die Polizei alarmieren. Gegen beide Garreler wurde ein Verfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. Positiver Umstand: Der 19-Jährige entschuldigte sich vor Ort für sein Verhalten und gab zu, eigentlich genug Geld zur Bezahlung der Waren dabei gehabt zu haben.

Garrel - Sattelzugmaschine beschädigt Straßenlaterne / Unfallflucht

Am Donnerstag, den 21.05.2026, stieß der unbekannte Fahrzeugführer einer Sattelzugmaschine gegen 12:30 Uhr gegen eine Straßenlaterne in der Huntestraße und verließ die Unfallstelle unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel unter 04474/9394221 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden / Eine Person leicht verletzt

Am Donnerstag, den 21.05.2026, beabsichtigte ein 63-jähriger PKW-Führer aus Garrel von der Straße "Auf`m Halskamp" nach links auf die Varrelbuscher Straße abzubiegen. Bisherigen Erkenntnissen nach übersah er hierbei einen von links kommenden PKW eines 21-jährigen Garrelers. Bei dem Zusammenstoß versuchte der 21-Jährige noch auszuweichen, beschädigte hierbei einen geparkten PKW am Straßenrand. Der 63-Jährige wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 28000,- EUR.

Molbergen - Drei Leichtverletzt bei Unfall

Am Donnerstag, den 21.05.2026, beabsichtigte eine 62-jährige PKW-Führerin aus Molbergen gegen 14:50 Uhr vom Alten Heerweg aus in die Straße Bergfeld zu fahren. Beim Überqueren der Stedingsmühler Straße übersah sie einen von rechts kommenden PKW, der von einer 40-jährigen Molbergerin geführt wurde. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem die 62-Jährige, ihr 75-jähriger Beifahrer und die 40-Jährige leicht verletzt wurden. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25000,- EUR.

Löningen - Dieseldiebstahl

Im Zeitraum von Mittwoch, den 20.05.2026 (18:15 Uhr) bis Donnerstag, den 21.05.2026 (04:50 Uhr), entwendeten unbekannte Täter große Mengen an Dieselkraftstoff aus einem Tank eines in der Elbingstraße geparkten LKWs. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Am Donnerstag, den 21.05.2026, befuhr ein 61-jähriger Transporterfahrer aus Neuschoo gegen 16:00 Uhr die Linderner Straße in Fahrtrichtung Lindern. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 51-jähriger PKW-Führer aus Lingen die Straße "Am Raddetal" und beabsichtigte die Linderner Straße in Fahrtrichtung Dustfelder Straße zu überqueren. Hierbei übersah dieser den vorfahrtsberechtigten Transporterfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Lingener flüchtete zunächst von der Unfallstelle, konnte aufgrund des PKW-Schadens jedoch von Zeugen angetroffen und gestellt werden. Die Polizei übernahm in der Folge die Sachverhaltsaufnahme.

Cloppenburg - PKW nicht versichert und trotz Fahrverbot unterwegs

Am Donnerstag, den 21.05.2026, wurde gegen 11:30 Uhr ein 22-jähriger PKW-Führer aus Cloppenburg in der Osterstraße angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde ersichtlich, dass der Führerschein per behördlicher Anordnung beschlagnahmt werden musste. Zudem war der Versicherungsschutz für den geführten PKW erloschen. Die Kennzeichen und die Fahrzeugdokumente wurden beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Berauscht im Straßenverkehr unterwegs

Am Donnerstag, den 21.05.2026, wurde ein 22-jähriger PKW-Führer aus Essen(Oldb) gegen 07:35 Uhr am Pingel Anton in Cloppenburg kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von Cannabis stehend am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Es erfolgte die Untersagung der Weiterfahrt und die Entnahme einer Blutprobe.

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