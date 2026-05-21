Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Bushaltestelle beschädigt

In der Zeit von Dienstag, 19.05.26, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 20.05.2026, 07:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter eine Bushaltestelle an der Grundschule Evenkamp, Auf dem Hagen, mit Sprühfarbe. Dabei wurden die Wände, sowie die Fensterverglasung und der Boden mit unterschiedlichen Schriftzügen besprüht und erheblicher Sachschaden verursacht. Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Essen (Oldb) - Geldkassette aufgehebelt

Am Mittwoch, den 20.05.2026, hebelten unbekannte Täter gegen 15:00 Uhr eine Geldkassette eines Selbstbedienungsladens in der Straße Hohefehn auf und erbeuteten Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Emstek - Kupferkabel entwendet

Im Zeitraum von Dienstag, den 05.05.2026 bis Mittwoch, den 20.05.2026, begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle an der Eichenallee in Emstek und entwendeten eine Vielzahl an Kupferkabeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, den 20.05.2026, befuhr ein 22-jähriger PKW-Führer aus Cloppenburg die Osnabrücker Straße (B 68) in Fahrtrichtung Cloppenburg. Gegen 07:30 Uhr musste der Cloppenburger verkehrsbedingt bremsen. Dies übersah eine nachfolge 22-jährige PKW-Führerin aus Cloppenburg und fuhr auf. Infolge des Zusammenstoßes wurde die Cloppenburgerin leicht verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 15000,- EUR.

Garrel - Schwerer Verkehrsunfall auf der B 72

Am Mittwoch, den 20.05.2026, kam es gegen 15:30 Uhr auf der Bundesstraße 72 in Höhe Petersfeld zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr eine 20-jährige PKW-Führerin aus Barßel die B 72 in Fahrtrichtung Friesoythe. Aufgrund eines abbiegenden Fahrzeugs geriet der Verkehr vor ihr ins Stocken. Dies übersah sie und lenkte ihren PKW in den Gegenverkehr, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hier streifte sie zunächst einen entgegenkommenden PKW eines 27-jährigen Mannes aus Barßel, kollidierte danach frontal mit dem PKW einer 38-jährigen Frau aus Garrel (Mitfahrerin, 6 Jahre, Garrel). Die Barßelerin wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt, die Frau und das Kind aus Garrel leicht. Der Barßeler blieb unverletzt. Die Unfallbeteiligten wurden umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße 72 zwischen Talsperre Mitte und Talsperre Süd voll gesperrt. Gegen 16:30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

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