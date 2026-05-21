Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Taschendiebstahl in Verbrauchermarkt

Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch, den 20.05.2026, zwischen 09:00 Uhr und 09:15 Uhr einer 82-jährigen Frau aus Friesoythe bei einem Einkauf in einem Verbrauchermarkt an der Straße Am Bahnhof die Geldbörse aus der Jackentasche entwendet. Neben Bargeld sind diverse persönliche Dokumente abhandengekommen. Der Mann könnte beim Einkauf der Frau in seltsamer Art und Weise nah bei ihr stehend in ein Regal gegriffen und dabei das Diebesgut erlangt haben. Zeugen, die einen verdächtigen Mann in diesem Zeitraum beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - In den Gegenverkehr geraten / Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 20.05.2026, befuhr ein 47-jähriger PKW-Führer aus Bösel die Böseler Straße in Fahrtrichtung Bösel. Gegen 13:35 Uhr kam ihm ein PKW entgegen, der aus ungeklärten Gründen auf seine Fahrbahn geriet. Der Böseler wich aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Er kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und einem Verkehrszeichen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen hellen Transporter/Bulli gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

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