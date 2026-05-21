Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Versuchter Diebstahl aus Lagerhalle

Im Zeitraum von Dienstag, den 19.05.2026 (19:00 Uhr), bis Mittwoch, den 20.05.2026 (07:00 Uhr), verschafften sich unbekannte Täter über den rückwärtigen Bereich eines Grundstücks gewaltsam Zugang zu einer Lagerhalle in der Straße Mühlenblick. Die Täter schnitten dafür ein Loch in die Hallenwand. Nach der bisherigen Erkenntnis wurde kein Diebesgut erlangt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

Steinfeld - PKW zerkratzt

Im Zeitraum von Dienstag, den 19.05.2025 (17:35 Uhr) bis Mittwoch, den 20.05.2026 (07:00 Uhr), beschädigte ein unbekannter Täter einen PKW VW Golf in der Sackgasse der Straße "An der Weuert", indem der Lack zerkratzt wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/8084622 entgegen.

Vechta - Betrunken Unfall verursacht

Am Mittwoch, den 20.05.2026, befuhr ein 19-jähriger PKW-Führer aus Vechta gegen 04:00 Uhr den Moorweg und kam ausgangs einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Telefonmasten und kam in einem Graben zum Stehen. Die eingesetzten Beamten konnten bei dem Vechtaer eine Alkoholbeeinflussung feststellen (1,24 Promille). Es folgte eine Blutprobenentnahme. Zudem wird der Führerschein des Fahrzeugführers beschlagnahmt. Insgesamt entstand ein geschätzter Schaden von 1500,- EUR.

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