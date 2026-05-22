Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Friesoythe - Fahrzeugführerin ignoriert Vollsperrung nach Verkehrsunfall
Am Mittwoch, den 20.05.2026, kam es gegen 15:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 72 in Höhe Petersfeld. Aus diesem Anlass wurde durch die Polizei eine Vollsperrung unter anderem im Kreuzungsbereich der Thüler Straße/Kurfürstendamm eingerichtet. Gegen 16:15 Uhr versuchte die Fahrzeugführerin eines SUVs die Polizeiabsperrung zu umfahren. Als die Beamten die Verkehrsteilnehmerin auf den Umstand hinwiesen setzte diese ihre Fahrt unvermittelt fort und ignorierte die Aufforderung, umzudrehen. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.
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