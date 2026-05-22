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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Fahrzeugführerin ignoriert Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Am Mittwoch, den 20.05.2026, kam es gegen 15:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 72 in Höhe Petersfeld. Aus diesem Anlass wurde durch die Polizei eine Vollsperrung unter anderem im Kreuzungsbereich der Thüler Straße/Kurfürstendamm eingerichtet. Gegen 16:15 Uhr versuchte die Fahrzeugführerin eines SUVs die Polizeiabsperrung zu umfahren. Als die Beamten die Verkehrsteilnehmerin auf den Umstand hinwiesen setzte diese ihre Fahrt unvermittelt fort und ignorierte die Aufforderung, umzudrehen. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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