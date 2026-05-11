Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Einbruch in Firma.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter drangen zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag (08.-09.05.2026) in eine Firma am Westring in Asemissen ein. Sie öffneten zwischen 17 und 11 Uhr des Folgetags gewaltsam ein Fenster, durchwühlten mehrere Schränke und entwendeten Werkzeuge sowie Metallplatten in bislang nicht genau bekannter Menge. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, und bittet um Hinweise unter (05231) 6090.

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