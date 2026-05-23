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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich Stadt Cloppenburg
südlicher Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Dieseldiebstahl aus Lkw

In der Zeit von Donnerstag, 21.05.2026, 19.30 Uhr bis Freitag, 22.05.2026, 06.50 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Lkw eine größere Menge Dieselkraftstoff. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Straße "Im Eichengrund" in Lastrup abgestellt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 1860-0 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Am Freitag, 22.05.2026, gegen 07.40 Uhr, ereignete sich in Cloppenburg ein Verkehrsunfall, bei dem drei Menschen leicht verletzt wurden.

Ein 34-jähriger Mann aus Lastrup befuhr mit seinem VW Crafter die B 213 von Lastrup kommend in Richtung Cloppenburg. In Höhe Stapelfeld musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende 35-jährige Fahrer eines VW Lupo aus Löningen verringerte daraufhin ebenfalls seine Geschwindigkeit. Eine 36-jährige Autofahrerin aus Haren erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Skoda auf den VW Lupo auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lupo auf den VW Crafter geschoben.

Alle drei Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
i. A. Wilkens, PHK'in
Telefon: 04471/1860-0

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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