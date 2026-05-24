Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland, Ramsloh-Hollenermoor - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, 22. Mai 2026, gegen 05:40 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Ostermoorstraße Ecke Am Ostermoor in 26683 Saterland, Ortsteil Ramsloh-Hollenermoor, zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Sprinterfahrer aus Saterland beabsichtigte, von der Ostermoorstraße kommend nach rechts auf die Straße Am Ostermoor in Richtung Scharrel abzubiegen. Hierbei übersah einen von rechts kommenden 52-jährigen E-Bike-Fahrer aus Saterland. Dieser befuhr den Radweg entlang der Straße Am Ostermoor in Fahrtrichtung Strücklingen. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 52-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Der Gesamtschaden wurde bislang auf 800 Euro geschätzt.

Barßel, Harkebrügge - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, 22. Mai 2026, gegen 07:15 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Müggenbergstraße Ecke Königstraße in 26676 Barßel, Ortsteil Harkebrügge, zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger LKW-Fahrer aus Barßel beabsichtigte, von der Königstraße kommend nach links auf die Müggenbergstraße abzubiegen. Hierbei übersah der 58-Jährige die vorfahrtsberechtigte 41-jährige Radfahrerin aus Barßel. Sie befuhr den Radweg entlang der Müggenbergstraße in Fahrtrichtung Harkebrügge. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei diesem die 41-Jährige leicht verletzt wurde. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

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