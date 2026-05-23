PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen des PK Friesoythe für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Urkundenfälschung, Verstoß Pflichtversicherung

Am Freitag, 22.05.2026, um 14:30 Uhr kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung einen 31-jährigen Mann aus Edewecht, welcher zuvor mit einem Transporter die Friesoyther Straße befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellen die Polizeibeamten fest, dass die am Transporter angebrachten Kennzeichen an ein anderes Fahrzeug gehörten und der Transporter somit nicht zugelassen und versichert ist. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Bösel - Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 23. Mai 2026, 07:20 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Mann aus Papenburg mit seinem PKW die Friesoyther Straße in Bösel. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Friesoythe fest, dass es sich bei dem ausgehändigten Führerschein augenscheinlich um eine Fälschung handelt und der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
PK Friesoythe, i.A. POKin Schütte
Telefon: 04491/9339-0
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 23.05.2026 – 09:23

    POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 22/23.05.2026

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta, Beleidigung -Zeugenaufruf- Am Freitag, dem 22.05.2026 gegen 17:54 Uhr, parkte aufgrund eines anderweitigen Einsatzes ein ziviler Funkstreifenwagen auf der Fahrbahn der Großen Straße in Vechta. Nachdem sich die Beamten zurück im Fahrzeug befanden, fuhr ein 79-jähriger Mann aus Damme mit seinem Pkw an dem zivilen Funkstreifenwagen ...

    mehr
  • 23.05.2026 – 08:07

    POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich Stadt Cloppenburg / südlicher Landkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lastrup - Dieseldiebstahl aus Lkw In der Zeit von Donnerstag, 21.05.2026, 19.30 Uhr bis Freitag, 22.05.2026, 06.50 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Lkw eine größere Menge Dieselkraftstoff. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Straße "Im Eichengrund" in Lastrup abgestellt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cloppenburg ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 12:11

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Visbek - Tageswohnungseinbruch / Tatverdächtiger festgenommen / Polizeibeamten verletzt Am Donnerstag, den 21.05.2026, brach ein zunächst unbekannter Täter zwischen 15:08 Uhr und 15:31 Uhr in ein Wohnhaus an der Willy-Brandt-Straße in Visbek ein. Dazu schlug er eine Fensterscheibe ein und durchsuchte sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut. Er entwendete ersten Erkenntnissen nach Schmuck, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren