Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen des PK Friesoythe für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Urkundenfälschung, Verstoß Pflichtversicherung

Am Freitag, 22.05.2026, um 14:30 Uhr kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung einen 31-jährigen Mann aus Edewecht, welcher zuvor mit einem Transporter die Friesoyther Straße befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellen die Polizeibeamten fest, dass die am Transporter angebrachten Kennzeichen an ein anderes Fahrzeug gehörten und der Transporter somit nicht zugelassen und versichert ist. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Bösel - Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 23. Mai 2026, 07:20 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Mann aus Papenburg mit seinem PKW die Friesoyther Straße in Bösel. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Friesoythe fest, dass es sich bei dem ausgehändigten Führerschein augenscheinlich um eine Fälschung handelt und der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein beschlagnahmt.

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