Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 23/24.05.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verstoß Pflichtversicherung

Am 23.05.26, gegen 21:20 Uhr, befährt ein 27-Jähriger aus Vechta die Falkenrotter Straße in Vechta in Richtung stadteinwärts. Durch die Beamten wird dieser angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellt sich heraus, dass der Versicherungsschutz des PKW erloschen war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfall mit verletztem Pedelec-Fahrer

Am Sonntag, dem 24.05.2026 gegen 03:20 Uhr, kam es auf der Steinstraße in Damme zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Mann aus Damme befuhr mit einem unbeleuchteten Pedelec den Fahrradweg der Steinstraße in Fahrtrichtung Lembruch. Aus bislang ungeklärter Ursache fährt der 52-jährige unvermittelt auf die Straße und kollidiert mit dem Pkw eines 42-jährigens Mannes. Bei dem Verkehrsunfall wird der 52-jährige Fahrer des Pedelecs schwer verletzt. Da beim Pedelec-Fahrer eine Alkoholbeeinflussung festgestellt wurde, folgte die Entnahme einer Blutprobe.

Goldenstedt -Trunkenheitsfahrt

Am 23.05.2026; 21:15 Uhr, befuhr ein 37-jähriger aus Bremen mit seinem PKW unter dem Einfluss alkoholischer Getränke die Straße Fasanenkamp in Goldenstedt. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und Untersagung der Weiterfahrt. Der 37-jähriger Bremer war bereits des Öfteren wegen verkehrsrechtlicher Delikte aufgefallen und nicht mehr in Besitz einer Fahrerlaubnis.

Goldenstedt - PKW Aufbruch

Am 23.05.2026; i.d.Z.v. 14:05-14:20 Uhr, kommt in Goldenstedt, auf einem Parkplatz an der Kanu-Anlegestelle zur Hunte zu einem Aufbruch eines dort abgestellten PKW BMW (schwarz). Ein unbekannter Täter schlägt eine Fensterscheibe ein und entwendet die Geldbörse aus dem Fahrzeug. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Personen festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Rufnummer 04441-9430 Vechta in Verbindung zu setzen.

Vechta -Fahren ohne Pflichtversicherung- Am 23.05.2026; 21:20 Uhr, befuhr ein 27-jähriger aus Damme mit seinem PKW die Falkenrotter Straße in Vechta. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der PKW nicht mehr pflichtversichert war, so dass die Weiterfahrt untersagt wurde. Die Kennzeichen wurden entstempelt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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