PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg
südlicher Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln (Oldenburg) - Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, 24.05.2026, gegen 05.30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger mit einem Pkw öffentlichen Verkehrsraum in Cappeln, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,99 %o. Daraufhin wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des Beschuldigten beschlagnahmt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern unter Alkoholeinfluss mit leicht verletzter Person

Am Sonntag, 24.05.2026, gegen 17.00 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Cloppenburger mit einem Pedelec die Fußgängerbrücke aus dem Stadtpark in Richtung Osterstraße. Hinter der Brücke übersah er einen stehenden 13-jährigen Jungen mit seinem Rad und touchierte diesen, wodurch beide stürzten. Der 13-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 58-jährige Mann unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 2,24 %o. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe beim Radfahrer entnommen.

Lindern - Trunkenheitsfahrt / Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Am Sonntag, 24.05.2026, gegen 23.50 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Mann aus Werlte mit einem Pkw die Werlter Straße in Lindern. Bei einer Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 4,13%o. Daraufhin wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein konnten die Beamten nicht beschlagnahmen, denn wie sich herausstellte, war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
i. A. Wilkens, PHK'in
Telefon: 04471/1860-0
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 24.05.2026 – 11:11

    POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 23/24.05.2026

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Verstoß Pflichtversicherung Am 23.05.26, gegen 21:20 Uhr, befährt ein 27-Jähriger aus Vechta die Falkenrotter Straße in Vechta in Richtung stadteinwärts. Durch die Beamten wird dieser angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellt sich heraus, dass der Versicherungsschutz des PKW erloschen war. Die Weiterfahrt wurde ...

    mehr
  • 24.05.2026 – 08:47

    POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich Cloppenburg und Löningen

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Diebstahl eines E-Scooters Am Samstag, 23.05.2026, in der Zeit von 19:15 Uhr bis 22:15 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen E-Scooter, der in Cloppenburg in der Sevelter Straße abgestellt wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen. Garrel - Geschwindigkeitsmessgerät beschädigt Am Freitag, 22.05.2026, um 20:16 Uhr, ...

    mehr
  • 24.05.2026 – 07:58

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland, Ramsloh-Hollenermoor - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag, 22. Mai 2026, gegen 05:40 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Ostermoorstraße Ecke Am Ostermoor in 26683 Saterland, Ortsteil Ramsloh-Hollenermoor, zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Sprinterfahrer aus Saterland beabsichtigte, von der Ostermoorstraße kommend nach rechts auf die Straße Am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren