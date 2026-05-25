Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

südlicher Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln (Oldenburg) - Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, 24.05.2026, gegen 05.30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger mit einem Pkw öffentlichen Verkehrsraum in Cappeln, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,99 %o. Daraufhin wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des Beschuldigten beschlagnahmt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern unter Alkoholeinfluss mit leicht verletzter Person

Am Sonntag, 24.05.2026, gegen 17.00 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Cloppenburger mit einem Pedelec die Fußgängerbrücke aus dem Stadtpark in Richtung Osterstraße. Hinter der Brücke übersah er einen stehenden 13-jährigen Jungen mit seinem Rad und touchierte diesen, wodurch beide stürzten. Der 13-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 58-jährige Mann unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 2,24 %o. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe beim Radfahrer entnommen.

Lindern - Trunkenheitsfahrt / Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Am Sonntag, 24.05.2026, gegen 23.50 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Mann aus Werlte mit einem Pkw die Werlter Straße in Lindern. Bei einer Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 4,13%o. Daraufhin wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein konnten die Beamten nicht beschlagnahmen, denn wie sich herausstellte, war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

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