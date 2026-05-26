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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Versuchter Einbruch in Penthousewohnung

Im Zeitraum von Samstag, den 23.05.2026 (15:00 Uhr) bis Montag, den 25.05.2026 (19:00 Uhr), versuchten unbekannte Täter die Wohnungstür einer Penthousewohnung in einem Mehrfamilienhaus am Fröbelweg gewaltsam aufzubrechen. Der Versuch schlug fehl. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - PKW beschädigt

Im Zeitraum von Sonntag, den 24.05.2026 (17:00 Uhr) bis Montag, den 25.05.2026 (11:00 Uhr), beschädigte ein unbekannter Täter ein Fenster eines PKW VW Polo in der Magdalenenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Emstek / Höltinghausen - Heckenbrand aufgrund des Einsatzes eines Unkrautbrenners

Am Montag, den 25.05.2026, kam es gegen 13:55 Uhr zu einem Brand einer ca. 15 Meter langen Hecke auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses an der Birkenstraße. Beim Abflämmen von Unkraut mittels Gasbrenner wurde die Hecke fahrlässig in Brand gesetzt. Nachdem eigene Löschversuche scheiterten, wurde die Freiwillige Feuerwehr Emstek alarmiert. Diese löschte den Brand.

Cappeln - E-Scooter beschlagnahmt - 85 km/h Höchstgeschwindigkeit

Am Montag, den 25.05.2026, meldete sich ein Pedelec-Fahrer bei der Polizei und schilderte, dass er soeben in Cappeln im Bereich der Großen Straße von einem E-Scooter mit extrem überhöhter Geschwindigkeit überholt worden sei. Dies bestätigte sich bei einer anschließenden Kontrolle des 15-jährigen Fahrzeugführers aus Cappeln. Das Fahrzeug wies eine Höchstgeschwindigkeit von 85 km/h aus. Der 15-jährige konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Der E-Scooter wurde beschlagnahmt und der Jugendliche an die Erziehungsberechtigen übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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