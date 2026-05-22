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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei erwischt berauschten Ford-Fahrer

Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht (22.05.2026) stoppte die Erfurter Polizei einen berauschten Ford-Fahrer. Der 21-Jährige war um 03:10 Uhr auf der Kranichfelder Straße unterwegs gewesen, als eine Polizeistreife auf ihn aufmerksam wurde. Bei der anschließenden Kontrolle reagierte ein Drogenvortest positiv auf den Konsum von Cannabis. Die Weiterfahrt war für den 21-Jährigen somit beendet. Stattdessen musste er die Beamten zu einer Polizeidienststelle begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen den jungen Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihn erwarten eine Geldbuße von mindestens 500 Euro, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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