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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radlader auf Baustelle beschädigt

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda wurde in den vergangenen Tagen ein Radlader beschädigt. Wie der Polizei am Mittwoch (20.05.2026) bekannt wurde, hatten Unbekannte die Scheibe des Radladers auf einer Baustelle in der Straße Am Töpfermarkt in Werningshausen eingeschlagen. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt vom Tatort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen wegen einer Sachbeschädigung aufgenommen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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