Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Erfurt (ots)

Gestern Abend (20.05.2026) kam es in Erfurt zu einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn. Gegen 18:00 Uhr befuhr ein 35-jähriger VW-Fahrer die Leipziger Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts und beabsichtigte nach links in die Greifswalder Straße abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah der 35-Jährige eine rote Ampel und eine neben ihm fahrende Straßenbahn. Es kam folglich zum Zusammenstoß. An Auto und Straßenbahn entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Der VW-Fahrer wurde durch den Aufprall verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

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