LPI-EF: Hoher Schaden bei Einbruch in Windparkanlage

Erfurt (ots) - Gestern Abend (20.05.2026) kam es in Erfurt zu einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn. Gegen 18:00 Uhr befuhr ein 35-jähriger VW-Fahrer die Leipziger Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts und beabsichtigte nach links in die Greifswalder Straße abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah der 35-Jährige eine rote Ampel und eine neben ihm fahrende Straßenbahn. Es kam folglich zum Zusammenstoß. ...

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