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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ermittlungserfolg im Kampf gegen die Betäubungsmittelkriminalität

Erfurt (ots)

Der Erfurter Kriminalpolizei ist ein beachtlicher Ermittlungserfolg im Kampf gegen die Betäubungsmittelkriminalität gelungen. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge beschlagnahmten Ermittler knapp 4,5 Kilogramm Rauschgift und nahmen einen 50-jährigen Mann fest.

Das Ermittlungsverfahren wurde bereits seit einigen Wochen durch die Kriminalpolizeiinspektion Erfurt geführt, als die Beamten vor zwei Wochen (07.05.2026) dann zu schlugen und einen 50-jährigen polizeibekannten Mann vorläufig festnahmen. Dabei stellten die Ermittler ein Kilogramm Kokain sicher. Nach am selben Tag setzten die Kriminalisten mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Thüringen mehrere Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichtes Erfurt um. In einer Wohnung im Stadtteil Ilversgehofen fanden die Beamten u. a. weitere circa 1,3 Kilogramm Kokain, knapp zwei Kilogramm Haschisch, mehr als 170 Gramm Methamphetamin, zwei Schusswaffen mit Munition, zwei Messer, ein Mobiltelefon sowie etwa 1.400 Euro Bargeld. Darüber hinaus wurden zwei Fahrräder und zwei E-Scooter aufgefunden, die zur Fahndung ausgeschrieben waren.

Nach seiner Festnahme wurde der 50-Jährige einem Haftrichter vorgeführt. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Mit der Festnahme des Tatverdächtigen und der Beschlagnahme der Drogen und der aufgefundenen Sachen ist die Arbeit der Kriminalpolizei noch lange nicht beendet. Die sichergestellten Substanzen müssen nun kriminaltechnisch untersucht, das aufgefundene Mobiltelefon ausgewertet, gesicherte Spuren gesichtet und zugeordnet sowie zahlreiche Zeugen vernommen werden. Ziel ist es, die bisherigen Ermittlungserkenntnisse weiter zu verdichten und für das staatsanwaltschaftliche Verfahren aufzubereiten. Damit soll die Grundlage geschaffen werden, die dem Tatverdächtigen zur Last gelegten Straftaten gerichtsfest nachzuweisen und eine strafrechtliche Bewertung durch ein Gericht zu ermöglichen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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