Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Vermisster Senior aus Erfurt wieder da
Erfurt (ots)
Der seit gestern vermisste 84-Jährige aus Erfurt konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche. (DS)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell