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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vermisster Senior aus Erfurt wieder da

Erfurt (ots)

Der seit gestern vermisste 84-Jährige aus Erfurt konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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