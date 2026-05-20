Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher stehlen Fahrradbeleuchtung

Erfurt (ots)

In der Nacht auf Dienstag (19.05.2026) brachen Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses in Erfurt ein. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu dem Wohnhaus in der Straße Am Rabenhügel. Anschließend stahlen sie aus den Kellerräumen Fahrradbeleuchtungen und einen Rucksack im Gesamtwert von etwa 260 Euro. Der verursachte Sachschaden wurde auf etwa 100 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren zum besonders schweren Fall des Diebstahls ein. (SO)

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