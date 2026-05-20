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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Handtasche aus Skoda gestohlen

Erfurt (ots)

Gestern (19.05.2026) kam es in einem Parkhaus in Erfurt zu einem Diebstahl aus einem Auto. Der Skoda war in einem Parkhaus am Hirschlachufer abgestellt gewesen, als er zum Ziel von Dieben wurde. Die Unbekannten schlugen im Tatzeitraum von etwa 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr die Seitenscheibe des Skodas ein und stahlen eine Handtasche, Kosmetikartikel und Kleidung im Gesamtwert von etwa 300 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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