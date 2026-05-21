Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Gestohlenes Fahrrad gefunden
Landkreis Sömmerda (ots)
Gestern (20.05.2026) wurde in Gebesee ein als gestohlen gemeldetes Fahrrad wieder gefunden. Die 38-jährige Geschädigte hatten im September vergangenen Jahres ihr Fahrrad als gestohlen gemeldet. Gestern entdeckte sie ihr Rennrad auf dem Parkplatz eines Supermarktes und informierte die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren und konnten das Fahrrad an die rechtmäßige Eigentümerin übergeben. (SO)
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