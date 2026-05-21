LPI-EF: Gestohlenes Fahrrad gefunden

Landkreis Sömmerda (ots) - Diebe hatten es in den vergangenen Wochen auf eine Windparkanlage im Landkreis Sömmerda abgesehen. Die Unbekannten entwendeten von der Baustelle an der Bundesstraße zwischen Grünstedt und Kannawurf Stromkabel und Werkzeug im Gesamtwert von etwa 15.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und hat Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. (SO) Rückfragen bitte an: ...

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