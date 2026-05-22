Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geisterfahrerin verursacht schweren Verkehrsunfall bei Erfurt

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag (21.05.2026) kam es im Erfurter Umland zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 65-jährige BMW-Fahrerin war kurz nach 15:00 Uhr von der Autobahn an der Abfahrt Bindersleben abgefahren. Nach ersten Erkenntnissen war sie anschließend auf die Bundesstraße abgebogen und geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß mit drei Autos. Durch den Unfall wurden drei Personen schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 65.000 Euro. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

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