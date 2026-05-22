Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschädigte erkennt falschen 20-Euro-Schein

Erfurt (ots)

Gestern (21.05.2026) erhielt eine 65-jährige Frau in Erfurt als Wechselgeld einen falschen 20-Euro-Schein. Die Geschädigte nahm den Schein an einer Supermarktkasse zunächst entgegen, bemerkte jedoch wenig später Auffälligkeiten an diesem. Sie übergab das sogenannte Falsifikat einem Mitarbeiter ihrer Hausbank. Dieser erkannte die fehlenden Echtheitsmerkmale und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten den Schein sicher und ermitteln nun wegen Inverkehrbringens von Falschgeld.

Wichtiger Hinweis der Polizei: Prüfen Sie Ihr Wechselgeld aufmerksam. Wer Falschgeld, etwa als Wechselgeld erhält, darf es unter keinen Umständen erneut in den Zahlungsverkehr einbringen, andernfalls macht man sich strafbar. Echtheitsmerkmale wie Wasserzeichen, Sicherheitsfaden und fühlbare Reliefs sollten kombiniert kontrolliert werden. Bei Zweifeln sollte der Schein nicht weitergegeben werden, informieren Sie stattdessen die Polizei. (SO)

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